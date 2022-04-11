新台幣貶至29元 工具機公會：看得到但吃不到

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲今天表示，新台幣兌美元匯率貶至29元，對業者來說沒幫助，因競爭對手日圓續貶，原物料和零配件進口價漲，工具機因長短料影響出貨交期延長，新台幣貶值業者「看得到、但吃不到」。

美國聯準會（Fed）近日釋出加速升息和擴大縮減資產負債表等鷹派訊息以抑制通膨，5月升息2碼機率大增，美元指數近期大漲，新台幣兌美元匯率近日跟著走貶，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.050元，貶1.44角。

許文憲今天下午接受中央社記者電訪表示，台灣工具機主要競爭對手日本日圓持續走貶，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭未緩，持續牽動原物料價格大漲，加上工具機所需關鍵零配件交期不確定性提高，長短料情況未解，全球各國優先保障本土製造，使得工具機交期平均延長至6個月，部分業者對歐洲客戶交期甚至拉長到8個月至12個月。

許文憲指出，儘管現在新台幣匯率貶至29元，但對業者來說「沒幫助」，匯率走貶業者「看得到、但吃不到」。

工具機公會今天也公布3月台灣工具機出口金額近2.29億美元，較2月2.31億元微幅下滑1%，比去年同期成長30%。

其中，金屬切削工具機3月出口金額1.88億美元，較2月出口1.96億美元下滑 4%，金屬成型工具機3月出口金額4055萬美元，較2月3058萬美元成長15.6%，3月綜合加工機出口額6917萬美元，較2月8370萬美元減少17.4%。

累計今年前3月工具機出口金額6.83億美元，較去年同期5.95億美元成長 14.6%，其中前3月金屬切削工具機產品出口金額5.72億美元，較去年同期4.81億美元成長18.8%，金屬成型工具機產品出口金額1.1億美元，較去年同期1.14億美元下滑3.1%，前3月綜合加工機出口額2.36億美元，較去年同期1.89億美元成長24.7%。

工具機公會指出，第1季台灣工具機整體出口表現，歐美市場需求較旺，歐美各國面對COVID-19疫情常態化看待，經貿活動穩定成長，市場在消費不斷需求推升下，製造業抱持較正面投資態度。

不過公會表示，近期需留意地緣政治與經濟波動影響下，全球晶片缺料問題難解，將使工具機所需關鍵零件控制器的交期不確定性升高，造成工具機訂單生產發生供應危機。（編輯：黃國倫）1110411