新台幣每貶1% 聯電：有助毛利率升0.3個百分點

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（中央社記者張建中新竹11日電）新台幣兌美元匯率大貶1.44角，收在29.050元，台灣電子業以外銷為導向，且銷售多以美元計價，包括營收及獲利表現可望受惠。

美國聯邦準備理事會（Fed）加速緊縮政策，推升美元上揚，新台幣兌美元匯率急遽走貶，新台幣於第1季貶至28.622元，單季貶值9.32角或3.36%，今天進一步貶至29.050元。

台灣電子業以外銷為導向，且銷售多以美元計價，營收及獲利表現可望受惠。晶圓代工廠聯電表示，新台幣每貶值1%，營收將幾乎同等幅增加，並有助毛利率提升0.3個百分點。

台積電原估第1季平均匯率約27.6%，在受惠新台幣匯率超乎預期弱勢，台積電第1季營收達新台幣4910.76億元，季增達12.07%，高於預估的美元營收增幅7.4%水準，法人並看好將有利毛利率表現。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科估計第1季新台幣貶值對營收有利約0.5%，此外，匯兌收益加上環保費用回沖，業外收益高達17.66億元，有助南亞科扭轉本業衰退窘境，第1季稅後淨利65.5億元，季增1.5%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，許多中小型電子廠普遍採取自然避險政策，當新台幣貶值時，受惠匯兌受益程度可望相對顯著。（編輯：楊凱翔）1110411