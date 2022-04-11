新台幣重貶 餐飲業：通膨匯率夾擊

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（中央社記者江明晏台北11日電）新台幣重貶，內需型的企業將蒙受成本上漲的壓力，恐衝擊餐飲和百貨業。業者坦言，通膨是進行式，現在又有匯率夾擊，導致成本上漲；但若規模經濟足夠，對匯率的承受能力也會較強。

美國聯準會鷹派立場明確、俄烏戰事遲未結束，以及本土疫情延燒等利空籠罩下，台灣今天上演股匯雙殺，新台幣今天收盤29.050元，重貶1.44角，創下逾1年半新低紀錄。

面對新台幣重挫，百貨、餐飲業者進貨成本將上升，業者坦言，先前已因為通膨影響，導致原物料成本大增，如今匯率問題又造成干擾，不排除在第2季財報上就會看到影響，這些都是對業者經營的考驗。

大型連鎖餐飲業者對中央社記者坦言，新台幣貶值對進口一定不利，例如牛肉多數從國外進口，如果美元升值肯定會增加成本，且影響不小；即使有長期和大宗的採購訂單鎖住合約價，受到新台幣貶值影響，就得承受成本上漲的壓力。

餐飲業者坦言，先前已反映原物料大增，調漲了售價，如果因為匯率重貶導致進口成本攀升再度漲價，很擔心引起消費者反感、導致客戶流失，但企業也必須確保盈餘、對員工負責，這是一個猶如「兩面刃」的難題。

他進一步說，「長鞭效應」才剛剛開始，當市場的不確定性增加，一定會有超額訂購的現象，增加庫存是業者因應的重要方法之一；但現在餐飲業很難判斷氛圍，「如果因為疫情，民眾就不出來吃飯」，造成企業在考慮供需的兩難。

另外，以家具業者為例，新台幣重挫對原料進口同樣不利，大型家具業者詩肯柚木表示，匯率波動確實對進貨成本造成壓力，但如果毛利率夠高，承受匯率的能力也會比較高；如果新台幣重貶10%，對詩肯的毛利影響預估只有2、3個百分點，所以對匯率議題較不擔憂。

詩肯先前分批調漲產品價格，主要是因應海運價格上漲、木頭、皮料等原物料漲價，盼藉此緩解成本、費用高漲的壓力。

產業人士觀察，如果新台幣匯率持續重貶，進口商將因成本上升而有漲價壓力，但近期調漲售價的業者，普遍是因為原物料端上漲；如果規模經濟足夠，對匯率的承受能力也會比較強，加上匯率波動通常都不是一次到位，大型業者通常庫存水位也比較足夠，成本上較能弭平壓力。（編輯：張良知）1110411