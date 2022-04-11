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台銀理專弊案調查報告太簡單 黃天牧：不能接受

2022/4/11 20:42（4/11 21:13 更新）
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國銀龍頭台灣銀行爆發理專弊案，金管會主委黃天牧11日表示，台銀提報給金管會的資料太簡單，對此「不能接受」。（中央社檔案照片）
國銀龍頭台灣銀行爆發理專弊案，金管會主委黃天牧11日表示，台銀提報給金管會的資料太簡單，對此「不能接受」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪、張璦台北11日電）國銀龍頭台灣銀行爆發理專弊案，震驚外界，金管會主委黃天牧今天表示，台銀提報給金管會的資料太簡單，對此「不能接受」，會要求台銀2週內提交完整調查報告，並要台銀至銀行局說明。

台灣銀行蘇澳分行3月中旬爆出一名張姓前襄理和客戶不當資金往來近10年，因被調派羅東分行未如期報到，全案才東窗事發，張姓前襄理案發後不知去向，近日終於落網。民進黨立委高嘉瑜今天在立法院財委會，關注台銀理專弊案後續調查進展。

金管會銀行局長莊琇媛說，根據台銀報送至金管會的報告內容，受影響客戶為6戶、金額為新台幣2880萬元，主因其中有一名客戶和張姓前襄理資金往來較複雜，需要進一步調查，因此目前涉及金額先暫列2880萬元。

高嘉瑜質疑，為何全案爆發後近1個月還無法釐清確切金額、台銀內控是否有疏失。莊琇媛回應，台銀報送至金管會的資料太簡單，目前正請台銀繼續補充資料，屆時會再確認台銀是否確實落實內控三道防線和理專十誡。

黃天牧強調，不能接受台銀資料報送不足，會要求銀行局請台銀2週內將截至目前為止調查到的完整資料告訴金管會，並會要台銀直接來銀行局說明。

台銀主管晚間接受電訪表示，台銀非常重視客戶權益，會持續積極追查盤點；張姓前襄理日前已落網，將回歸檢調偵訊釐清交易情況，也希望真相儘早水落石出。

該名主管說，受影響者若提出確切事證、銀行名義收據，證明是因向張姓前襄理在台銀購買台銀架上商品而受騙，台銀就會先行墊付款項，先前出具明確事證者，台銀也已迅速賠付。（編輯：張良知）1110411

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