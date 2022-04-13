市場預期政府低價徵收 快篩試劑族群股價走弱

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）因應本土COVID-19疫情升溫，快篩需求大增，政府啟動徵收交由指揮中心統籌分配，市場預料將採低價徵收，衝擊近來強勢的快篩相關類股今天盤中拉回走弱。

包括市占率最大的泰博、寶齡富錦、亞諾法、安特羅、普生等出現漲多拉回。

COVID-19本土疫情延燒，家用快篩使用時機增加，政府啟動徵收，所有快篩試劑出貨交由指揮中心統籌分配，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。

行政院長蘇貞昌12日於立法院提到，政府為了讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，所以「我們已經啟動由政府來徵用」，一定要把快篩試劑量足、價穩。

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檢測試劑廠寶齡富錦日前表示，今天起所有出貨交由指揮中心統籌分配，目前每月產能約300萬劑，若有國軍協助包裝作業，產能一定可以增加。國防部則強調從支援口罩國家隊到快篩國家隊，將全力以赴。

安特羅總經理張哲瑋指出，已經收到政府通知，預計本週開始啟動徵收。由於快篩試劑生產屬於勞力密集，需要人力支援，供應商也需支援調降材料成本，才有辦法配合政策，目前安特羅提給政府的每月產能在100萬劑以內。（編輯：潘羿菁）1110413