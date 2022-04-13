長科高雄新廠下半年試產 擴增沖壓產線第4季生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）長華電材轉投資導線架廠長科的高雄新廠，下半年設備移入試產；長科擴增沖壓產線，則預計第4季開始生產。

長華今天下午參加台灣證券交易所舉辦半導體暨新上市主題式業績發表會，展望半導體封測產業下半年市況。

長華發言人陳明軒表示，下半年市況仍待觀察，去年封測廠擴張資本支出，積極擴充產能，不過前段晶圓廠和封測材料廠商產能開出速度沒有這麼快，例如長華轉投資長科導線架擴廠，預估第3季完工，也跟不上後段封測擴產速度，交貨無法完全滿足客戶材料需求。

現場出席投資人問及長華與長科變更股票面額的理由，長華董事長室經理蘇雙富重申，主要是希望活絡流通在外的股數流動性。

長科在高雄楠梓科技產業園區興建新廠，預計今年下半年設備移入試產，長科也向集團轉投資公司易華電承租廠房，擴增沖壓產品生產線，預計今年第4季開始生產；長科並向旗勝科技購買高雄大發工業區自有土地及廠房，供未來擴產之用。

長華先前表示，半導體市況暢旺，產業界對材料需求恐急，長華代理的封膠樹酯和導線架等封裝材料供不應求。

長華去年合併營收新台幣206.71億元，年增26%，創歷史新高，去年稅後獲利17.26億元，年增73%，也創歷史新高，去年每股稅後純益2.54元（以面額1元計算）。

長華自結今年3月合併營收首度突破20億元大關，來到20.29億元，累計第1季自結合併營收56.55億元，創單季次高。

去年導線架占長華整體營收比重約50%，封膠樹酯占比約27%，塑膠基板占比約7%。（編輯：楊蘭軒）1110413