財政部重申報稅季維持1個月 緊盯疫情變化滾動檢討

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（中央社記者張璦台北13日電）近期本土疫情升溫，5月報稅季將開跑，財政部長蘇建榮今天重申，目前報稅時間依舊維持1個月，但將視指揮中心防疫政策做滾動式檢討，若防疫措施緊縮，就會考慮延長報稅時間。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

本土疫情持續延燒，今年綜合所得稅申報繳納期為5月1日至31日止，目前無延長；立委詢問，是否比照去年疫情警戒升3級時，延長報稅期間至6月底？

蘇建榮表示，今年防疫政策為「正常生活、積極防疫」，與去年情況不同，目前報稅期間維持1個月，未來滾動式檢討；且今年手機報稅2.0上路，能編修資料，提高民眾在家完成報稅的便利性，民眾也可透過線上預約臨櫃服務時段，依確定時段至現場報到，達到分流人潮效果。

針對滾動式檢討的標準，蘇建榮指出，中央流行疫情指揮中心若限制集會人數或是端出更嚴格防疫措施，就會考慮延長報稅時間。

財政部賦稅署長許慈美會後受訪表示，財政部持續緊盯疫情變化、檢討，要求各國稅局落完整實防疫措施；受疫情影響而被匡列、隔離檢疫者，仍可透過手機、網路申報完成報稅作業。

許慈美補充，納稅義務人若因隔離而無法於法定期間內完成報稅，且無法透過線上完成申報，仍可在隔離期滿後規定天數內，向稅捐稽徵機關申報並繳納稅款。（編輯：楊凱翔）1110413