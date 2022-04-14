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泰博宣布擴大快篩產能並暫停出口 配合政策徵用

2022/4/14 12:24
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）行政院宣布快篩試劑14日起徵用，目標每月4000萬劑；國內快篩試劑大廠泰博科技今天也宣布，配合政府防疫政策所徵用的抗原快篩試劑所需數量，已擴大抗原快篩產能並暫停出口，同時將降低零售價格。

泰博今天在官網公告表示，已擴大抗原快篩產能並暫停出口，產能足以充分供應國內所有各大通路、連鎖超商、社區客戶及企業法人客戶的需求，且能充分配合政府防疫政策所徵用的抗原快篩試劑所需數量。

另為配合政府防疫政策，正進行內部成本及銷售模式的評估，近日將與各銷售通路協商，共同配合政府政策降低零售價格，以滿足民眾防疫需求。

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行政院長蘇貞昌今天表示，為因應民眾需求，提供量足價穩的快篩劑，降低重症死亡，自今天起徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，政府將啟動徵收快篩，出貨交由指揮中心統籌分配，力拚未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下；未來快篩販售有3大管道，現有市場機制仍保留，增加公費快篩及類似口罩實名制的配額販售。（編輯：黃國倫）1110414

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