魏哲家：台積電未受供應鏈影響 產能緊甚至供不應求

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家今天表示，公司今年不受全球供應鏈限制影響，也不受上游半導體材料供應影響，今年台積電整體產能持續吃緊，甚至供不應求。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，法人問及今年資本支出規模與供應鏈狀況，魏哲家表示，台積電與客戶合作密切，相關資本支出按照客戶長期需求規劃，並不是空想臆測，台積電建立有效益的資本支出規劃，稼動率和產能擴增也是按照客戶需求建立。

魏哲家表示，儘管部分智慧型手機和平板電腦終端需求有趨緩跡象，不過其他終端產品需求仍強勁，今年台積電整體產能持續吃緊，甚至供不應求，今年高效能運算平台業績成長將最明顯。

展望2023年產能擴充規劃，魏哲家表示，台積電持續與上游設備和其他供應商密切洽商。

法人問及若短期外部景氣出現反轉或是下修狀況、台積電是否調整資本支出規模及海外產能擴點規劃，魏哲家重申，台積電與客戶合作密切，相關資本支出按照客戶長期需求規劃，即便短期景氣出現反轉跡象，也不影響台積電按照客戶長期需求規劃資本支出的模型。

魏哲家指出，3奈米先進晶圓製程產能受惠高效能運算和智慧型手機高階晶片需求帶動，預估今年下半年可開始出貨，2023年大規模量產；2奈米先進製程按照計畫進行，預估2025年可開始量產。

法人問及特定客戶是否施壓而讓台積電在海外設廠，魏哲家指出，台積電持續為客戶擬定最佳策略，台積電與全球客戶維持密切聯繫與合作，未來數年也不排除在台灣以外地點建立新的產能據點。

台積電持續在海外投資，計畫擴增中國大陸南京廠28奈米新產能，預估今年下半年開始逐步開出，台積電在美國亞利桑那州投資設立的5奈米晶圓廠，預計2024年量產；在日本熊本縣設立特殊技術晶圓廠，預計2024年生產22奈米及28奈米製程。（編輯：楊蘭軒）1110414