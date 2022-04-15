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科技股回檔 台股挫230點陷萬七保衛戰

2022/4/15 11:18
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（中央社記者吳家豪台北15日電）權值股台積電法人說明會行情失靈，電子股回檔，台股今天開低後跌勢擴大，失守17100點，盤中最低來到17015.02點、下跌230點，面臨萬七保衛戰，資金流向鋼鐵、風電、快篩類股。

至11時5分左右，台股加權指數來到17024.53點，下跌221.12點，跌幅1.28%，成交值新台幣1613.03億元。電子股跌1.77%，金融股跌0.6%。

首季獲利創新高的權值電子股台積電開盤跌11元，早盤最低至561元，跌幅超過2%；聯電早盤挫逾2%，低點至47.1元；4、5月營收展望保守的大立光跌幅超過2%，低點至1605元。

鋼鐵股受惠盤價上漲及風力發電建設需求，世紀鋼盤中漲幅超過6%，大成鋼、新光鋼分別漲約3%、2%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，政府籌組快篩國家隊，在買盤追捧下，檢測試劑大廠泰博今天早盤震盪翻紅突破300元大關，高點至304元，大漲超過4.4%；寶齡富錦盤中攻漲停136元，寫下波段新高。（編輯：張均懋）1110415

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