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半導體設備需求旺 法人估京鼎今年可望賺逾2個股本

2022/4/18 12:09
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（中央社記者張建中新竹18日電）半導體設備需求暢旺，京鼎今年營運成長可期，法人預期，京鼎今年營收與獲利可望同創歷史新高紀錄，有機會賺進超過2個股本。

隨著半導體設備關鍵零部件的製造服務業務成長，京鼎今年第1季營收攀高至新台幣34.1億元，較去年第4季再成長1.45%，也較去年同期成長26.43%，並改寫單季營收歷史新高紀錄。

法人表示，中國大陸上海及昆山等地近期疫情升溫，實施封控措施，致物流不順，可能影響京鼎第2季營運表現。

法人預期，短期供應不順，京鼎業績將延後認列，不過半導體廠對設備需求依然強勁，尤其美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）斥資17億元，認購京鼎私募普通股8117張，持股比重約8.4%，將強化雙方合作關係，有助京鼎在半導體設備耗材的接單。

晶圓代工廠台積電今年持續積極擴產，全年資本支出維持400億至440億美元規模。國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球前端晶圓廠設備支出總金額將達1070億美元，將創歷史新高，年增18%。

法人預期，京鼎今年營運可望隨著整體半導體設備業成長而攀高，營收成長性將與產業水準相當，並有機會賺進超過2個股本。（編輯：郭無患）1110418

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