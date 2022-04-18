更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

茂矽車用產品去年出貨增2倍 今年營收可望攀升

2022/4/18 13:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台灣茂矽深耕車用市場有成，去年出貨量激增約2倍，產品比重突破2成，今年營收可望隨著車用市場持續成長而更上層樓。

茂矽透過與策略夥伴上下游合作，搶攻車用功率元件市場，除車用二極體擴大量產規模，車用功率場效應電晶體（Power MOSFET）也順利試產成功。

至於絕緣柵雙極電晶體（IGBT）產品，茂矽去年出貨量大增2.7倍。茂矽8吋與6吋共用的FS IGBT晶片背面製程生產設備已完成驗證，新產品開始送樣，預計今年第2季完成客戶初步驗證，第3季小量試產，除鎖定家電與工規市場外，並配合客戶需求伺機切入車用市場。

因應客戶未來需求成長，茂矽力求良率提升及改善生產效率，並擴充瓶頸機台，今年下半年產能將可逐步提升10%。

茂矽表示，車用電子及高效能運算等將是半導體市場主要成長動能，而在車用電子及工業等滲透率持續提升下，整體營運可望向上提升。茂矽去年營收新台幣19.52億元，年增5.76%，稅後淨利2.48億元，年增12.8%，每股純益1.58元。（編輯：郭無患）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載