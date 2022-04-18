茂矽車用產品去年出貨增2倍 今年營收可望攀升

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（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台灣茂矽深耕車用市場有成，去年出貨量激增約2倍，產品比重突破2成，今年營收可望隨著車用市場持續成長而更上層樓。

茂矽透過與策略夥伴上下游合作，搶攻車用功率元件市場，除車用二極體擴大量產規模，車用功率場效應電晶體（Power MOSFET）也順利試產成功。

至於絕緣柵雙極電晶體（IGBT）產品，茂矽去年出貨量大增2.7倍。茂矽8吋與6吋共用的FS IGBT晶片背面製程生產設備已完成驗證，新產品開始送樣，預計今年第2季完成客戶初步驗證，第3季小量試產，除鎖定家電與工規市場外，並配合客戶需求伺機切入車用市場。

因應客戶未來需求成長，茂矽力求良率提升及改善生產效率，並擴充瓶頸機台，今年下半年產能將可逐步提升10%。

茂矽表示，車用電子及高效能運算等將是半導體市場主要成長動能，而在車用電子及工業等滲透率持續提升下，整體營運可望向上提升。茂矽去年營收新台幣19.52億元，年增5.76%，稅後淨利2.48億元，年增12.8%，每股純益1.58元。（編輯：郭無患）1110418