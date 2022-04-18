台積電高雄設廠 橋頭再生水廠辦招商說明

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）為因應台積電設廠，高市府辦理橋頭再生水計畫，客制化水質標準符合台積電的用水需求。今天並在北市舉行招商說明會，近50業者逾100人參與，表達有高度意願參與投標。

由高雄市政府與內政部營建署合作推動橋頭再生水廠計畫，下午在台北文創舉辦「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」招商說明會。

包含營造商、工程顧問業及廢（污）水處理等多家廠商今天與會，並表達高度投標意願。對於會中相關建議水利局將進一步謹慎評估並酌予參採，以儘速促成民間參與及後續招商程序。

為因應缺水危機，高市府已推動鳳山、臨海再生水廠，副市長林欽榮表示，因應台積電公司設廠，高市府辦理橋頭再生水計畫，客制化水質標準符合台積電用水需求，為穩定水源供應，輸水管線採雙管設置。

依水利局新聞資料，全案預估民間投資建設經費約新台幣43億元，可行性評估及先期計畫已於3月17日通過中央營建署審查，整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線等，興建及營運合併特許年限18年，預訂今年完成招商，於115年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。

水利局表示，橋頭再生水案相關招商文件等初稿已公開於官方網頁，有意願廠商先行了解並提出建議，水利局將於月底在高雄再召開第2場招商說明會，預計5月正式公告招商，未來政府機關與民間廠商攜手合作供應再生水，落實水循環經濟，並為高雄未來產業發展打設基石。（編輯：孫承武）1110418