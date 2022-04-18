中華電信跨足電影 「我的婆婆」17日開鏡

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中華電參與首部電影投資案「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」的製作，並在17日舉行開鏡儀式宣布正式開拍。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月18日

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（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信今年備妥上億銀彈投資本土影視，繼投資公視2022旗艦大戲「牛車來去」後，也宣布投資「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版，成為中華電信首部電影投資案。

中華電信繼投資公視2022旗艦大戲「牛車來去」後，今天公布參與首部電影投資案「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」的製作，並在17日舉行開鏡儀式。

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」於公視播出創下高收視率，中華電信MOD平台同步跟播亦創下驚人的點閱收視表現，播出期間每週均蟬聯戲劇類冠軍，是MOD 2020年全年戲劇點閱收視第一名，顯見消費者對該部家庭喜劇片的喜愛。

中華電信董事長謝繼茂表示，「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」為中華電信第一部投資的電影，本片由伯樂影業邀集包括電視、娛樂及中華電信共同參與。中華電信看好電視劇創下MOD的高點閱率，投入該片電影版的製作，展現中華電信推動國內影視產業的企圖心。

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電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」製作團隊為「我的婆婆怎麼那麼可愛」原班人馬，由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧、編劇溫怡惠再度攜手合作，主要演員包括鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝等電視劇原班人馬，預計將於2023年賀歲檔期在全台戲院上映，預料將帶動消費者再度走進電影院力挺國片的熱潮。

中華電信日前表示，持續投資本土影視作品，今年影視投資金額預估就會達到新台幣上億元，目標問鼎本土平台霸主，期望MOD和Hami Video能達到400萬、500萬戶的規模。（編輯：蘇志宗）1110418