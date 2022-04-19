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詮欣：新客戶新訂單陸續到位 車用產能將再擴二倍

2022/4/19 18:48
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）詮欣董事長吳連溪表示，今年車用產品營收貢獻將再翻倍，除了繼有美系電動車大客戶新增4品項外，歐美新客戶也將在下半年開始出貨，估將在台灣擴增2倍產能，1倍在年底完成，另外1倍明年第2季到位。

吳連溪今天在媒體交流會上表示，目前大陸封城對詮欣影響不大，海外出貨大約延後一個星期左右；在轉型效益逐步顯現下整體營運逐季成長可期，尤其下半年來自車用及網通領域的貢獻將更加顯著，在產品優化下，今年毛利率也將優於去年，站穩在3成以上。

吳連溪看好深蹲耕耘多年的車用產品持續發酵，先進駕駛輔助系統（ADAS）相關應用逐步進入收割期，今年出貨給既有美系客戶的連接器將從去年的單一顆品項躍增至5顆，第4季見到擴量；並獲得歐洲車用Tier 1廠認證，將在今年開始出貨。另外，今年也將打入另一家美系客戶供應鏈，預估今年車用營收占比將翻倍至12%到15%。

吳連溪表示，為了因應客戶需求，將持續擴產，今年先在汐止廠進行產線擴增，年底前將增加1倍產能，明年第2季再增1倍產能；林口廠也將新蓋廠房，屆時將做為車用產品主要生產基地。

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詮欣於2006年啟動轉型跨足布局車用市場，並朝向高頻高速傳輸線努力，目前車用產品線已從原先的影音系統線束擴展至輔助攝影機線束與連接器、DMS（Driver Monitor Systems、汽車電腦主板、抬頭顯示器、駕駛疲勞監視）、車聯網等相關連接零組件、天線，客戶群涵蓋歐、美、日主要車廠。

詮欣今年第1季營收新台幣4.82億元，年增43.62%，今年營收逐季成長可期，由於產品結構調整，加上適度反應成本調整報價，法人預估詮欣今年毛利率將隨著規模放大同步走高，全年營收成長將更勝去年。（編輯：黃國倫）1110419

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