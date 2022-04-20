本土疫情升溫 國泰金調查：民眾大額消費意願下滑

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布4月國民經濟信心調查，近期地緣政治風險與主要央行緊縮政策，令景氣展望指數走低、股市樂觀情緒下降，本土疫情升溫，民眾大額消費意願指數也同步下滑。

國泰金4月國民經濟信心調查結果顯示，地緣政治不確定性與全球主要央行加速緊縮影響，景氣展望指數從3月-0.2下降到4月的-16，現況指數也從3月-1.7走低到-16.5；民眾薪資上漲預期指數從3月的8.4滑落至7.1，大額消費意願指數因本土疫情升溫，從3月10.8走降至4月的0。

房屋交易調查方面，買房意願指數從3月-46下降到4月的-52.1，是2019年5月以來新低，反映近期央行升息明顯影響民眾的買房意願。

調查指出，地緣政治風險加上全球主要央行加速貨幣緊縮，國際股市震盪，股市情緒與風險偏好皆下滑。民眾對股市的樂觀指數從3月的8.1走低至2.9，風險偏好指數也從3月的15降至12。

總體經濟方面，主計總處估計今年經濟成長率4.42%。調查顯示，81%民眾預期今年經濟成長率在2%以上，民眾對今年平均通膨預期值為2.36%，高於3月的2.23%，民眾對物價上漲的感受指數跟3月持平，維持在93.3，是2012年6月以來高點。

時事題部分，詢問民眾對台灣央行升息1碼影響的看法，以及影響台灣經濟與股市表現重要因素的調查。

調查顯示，46%的民眾認為升息1碼後，房貸或租金支出大增，其中32%民眾因此排擠生活支出，14%民眾認為生活支出影響小，16.7%民眾認為房貸或租金支出增幅小，對生活支出影響小，26.8%民眾目前無房貸或租金支出，10.5%則不確定或不知道對支出的影響。整體而言，62.7%民眾認為升息後房貸或租金支出增加，32%民眾會因此排擠生活支出。

至於民眾認為影響台灣經濟與股市表現的重要因素，調查顯示，27.7%民眾認為影響台灣今年經濟成長最主要潛在風險為高通膨壓抑全球需求，22.1%民眾則擔心疫情再次惡化影響景氣成長動能。

影響股市表現部分，46.5%民眾認為影響今年台股指數走勢最重要的原因為全球財政與貨幣政策寬鬆程度，其次有2成民眾認為美國股市走勢為關鍵因素。

國泰金表示，本次調查期間為4月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收1萬9590份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1110420