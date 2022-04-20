LINE Bank：增資已取得股東共識 今年用戶拚150萬

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純網銀LINE Bank 20日舉辦開業1週年線上媒體活動，董事長黃仁埈宣布截至今年3月底為止，全台已逾110萬用戶申辦LINE Bank帳戶。（LINE Bank提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月20日

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（中央社記者吳家豪台北20日電）開業僅1年的純網銀LINE Bank累計虧損達新台幣22.74億元，預計今年增資，LINE Bank董事長黃仁埈今天表示，增資原本就在規劃內，他已來台拜會股東取得共識；對於開業1年取得110萬用戶的成績，他相當滿意。

LINE Bank總經理黃以孟指出，今年將補齊信貸產品線，未來也規劃推出保險、基金、外匯、信用卡等服務。不過今年不再採取積極獲客策略，會思考如何提供更加值的服務給既有客戶，預期今年底用戶數將成長到130萬至150萬戶。

LINE Bank今天舉辦線上媒體活動公布開業1週年成績，截至今年3月底為止，全台已逾110萬用戶申辦LINE Bank帳戶。

LINE Bank用戶75%是20到39歲、熟悉數位科技的族群，平均每2天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶為上班族、學生與零售業者。

根據LINE Bank內部數據，開業以來截至今年3月底，超過7成LINE Bank貸款用戶選擇在非上班時間（晚上6時至早上9時）申貸或撥款。

黃仁埈表示，台灣發出純網銀執照才1年而已，仍處於開始階段，也看到一些限制。最重要的是身為純網銀，應該要以擁有的IT技術為依據，提供讓用戶覺得安定的營運平台，之後要不斷苦思如何提供新服務。

媒體問及增資規劃，黃仁埈並未說明詳細時程或具體內容，僅表示在LINE Bank提交給金管會的企劃案中，增資議題本來就在規劃之內，這次他來到台灣也拜會股東們，取得一致共識。

針對損益兩平時間點，黃仁埈回應，在提交給金管會的企劃案中，已經有詳細規劃，不方便在記者會上公布。如果以傳統銀行開行後來看，大約5年內達到損平是標準值。

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黃以孟提到，今年到明年有幾個比較明確的產品方向，首先是信用貸款產品線會更齊備，目前LINE Bank只有分期信貸，將於5月推出循環信貸，下半年還有其他信貸產品，預期今年底前把信貸產品線補齊，更符合客戶需要。

黃以孟指出，LINE Bank正在等待主管機關核准線上投保等保險產品，預計今年推出；基金和外匯也是籌備當中的新業務，預計今年或明年陸續上架。未來會考慮發行信用卡，但不會很快推出，因為信用卡系統建置時間比較久。（編輯：趙蔚蘭）1110420