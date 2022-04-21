日圓走勢疲軟 瑞銀估130觸底反彈

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（中央社記者蘇思云台北21日電）日圓兌美元昨天一度跌破129水平，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，依基準情境，估日圓應在130左右觸底反彈，預測今年6、9、12月與明年3月底目標價分別為130、126、124與122。

瑞銀指出，日圓兌美元昨天一度跌破129，創下20年來的低點，今早則見到128字頭。日圓近期跌勢超過預期，原預估今年6月、9月、12月與明年3月的目標分別為122、120、118與115，根據市場匯率調整預測，分別改為130、126、124與122，短期內市場有可能繼續挑戰日本央行維持鴿派的決心。

瑞銀指出，日圓迅速走軟引起多名日本官員的關注，日本財務大臣鈴木俊一和央行行長黑田東彥對日圓過度疲軟引起的負面影響表達擔憂。不過，貨幣市場意識到單靠官員的口頭干預，無法扭轉匯率的趨勢，除非貨幣政策出現根本性轉變，否則日圓仍會承壓。

瑞銀指出，即使日本央行在日圓跌到130時採取實際干預行動，但是，除非採取具體的政策緊縮，例如，允許日本公債殖利率明顯上升，否則不太可能對匯率設限。

瑞銀表示，日本央行將在28日召開貨幣政策會議，這是政策制定者對當前日圓跌勢表達看法的機會，不排除央行會收緊政策，允許10年期公債殖利率上升，或改用5年期而非10年期公債殖利率作為定錨目標。

瑞銀指出，根據對美、日公債殖利率和匯率的歷史敏感性，如果日本10年期公債殖利率上揚20到30個基點（1基點為0.01%），應會令日圓穩定甚至回升2到3日圓。

瑞銀指出，依照基準情境，日圓應在130左右觸底反彈。不過，如果日本央行下週維持政策不變，外匯市場可能會大膽地對日圓施加更大的下行壓力，使其跌破130關卡。（編輯：潘羿菁）1110421