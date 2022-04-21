亞洲鋼材供應偏緊 中鴻鋼鐵5月盤價續調漲

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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鴻鋼鐵今天開出5月內銷盤價及6月至7月外銷盤價，每噸最高分別漲新台幣2000元及100美元。中鴻指出，俄烏衝突、日本鐵水外洩及韓國鋼廠檢修，讓亞洲鋼材供應偏緊且短期難解。

中鴻說明，5月內銷盤價分別為熱軋每噸調漲新台幣1200元、冷軋每噸調漲1000元、鍍鋅每噸調漲1800元至2000元。6月、7月外銷盤價依產品及地區別，每噸調漲40美元至100美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，俄烏衝突持續影響全球鋼市，除歐洲高價市場吸引中、日、韓、印等國出口積極轉向，間接造成亞洲鋼材資源偏緊，歐美制裁措施也造成煤、鐵及鋅、鋁、鎳等基本金屬價格大幅波動。

中鴻提到，日本製鐵4月9日發生鐵水外洩事故，使高爐降載營運，且韓國浦項旗下熱軋廠也於4月中旬進行檢修，使亞洲鋼材供應偏緊，短期仍難以緩解。

中鴻指出，中國大陸為抑制疫情擴散，採取嚴格封控措施，物流受阻，故即便中國大陸出口報價低於國際行情，下游仍須考量交運風險。

中鴻指出，中國人民銀行4月15日宣布降準，自25日起下調金融機構存款準備金率0.25%，釋出長期資金人民幣5300億元（約合新台幣2.4兆元），預計將對經濟帶來一定支撐，對大陸鋼市屬利多因素。

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中鴻指出，美國聯準會（Fed）持續釋出加速升息、縮表訊息，造成亞幣大幅貶值，雖有助下游出口接單，但鋼廠原料成本壓力攀升，近期中國大陸指標鋼廠及越南河靜「台塑河靜鋼鐵」（FHS）先後開出平高盤，鋼價整體易漲難跌情形可見一斑。

中鴻表示，考量國內疫情升溫，權衡反映成本並兼顧下游競爭力，因此溫和調漲內外銷盤價，以穩固後續鋼市成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1110421