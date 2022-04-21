財報利空引發產業疑慮 台股反彈力道偏弱

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（中央社記者潘智義台北21日電）台股今天開高震盪走低，收盤小跌20.93點。法人認為，台股在這一波反彈過程中偏弱，俄烏戰事、通膨疑慮等利空反映後，現階段轉到財報利空，也浮現產業向下疑慮，但反彈應尚未結束。

台股加權指數今天終場收在17127.95點，下跌20.93點，跌幅0.12%，成交值新台幣2436.71億元；8大類股漲跌互見，金融、機電及食品類股中場走弱收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股這波反彈偏弱，只收在10日均線17104點之上，離20日均線17349點還有一段距離，且中長期均線僅有半年線向上，因此指數上攻遇有壓力

黃國偉指出，台股自3月31日高點17767點往下回檔修正，4月中旬後的反彈過程都是遇到均線反壓下跌，本次連續兩個交易日反彈，但未突破4月14日高點17374點，代表反彈力道偏弱。

他認為，俄烏戰事、通膨疑慮到中國封城，這些利空對盤勢衝擊已經不大，但影音串流巨擘Netflix財報不佳，讓整體企業獲利、產業基本面產生疑慮。

他說，疫情受惠概念股除快篩、藥物族群當紅，其他如在家上班、上課的宅經濟題材恐已利多出盡，從Netflix的退訂即可看出，筆電、平板、手機需求也下降。

除了產業面臨需求向下的疑慮，中國封城對供應鏈可能是雪上加霜，是市場觀察的焦點；Netflix此類因疫情紅利效應退散、進而衝擊財報的情形也將發生在其他企業，影響程度仍待評估。

針對現階段選股方向，他建議保守因應，散裝航運、航空股還有機會，因應疫情需求的快篩、藥物仍可以留意；但電子股短線似無轉強跡象，只有跌深反彈。（編輯：張良知）1110421