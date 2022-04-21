推動台灣減碳 淨零峰會暨數位氣候行動獎啟動

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）為推進台灣減碳步伐，數位經濟暨產業發展協會（DTA）、台灣永續能源研究基金會（TAISE）、D4SG資料英雄計畫以及資策會，今天共同啟動「淨零峰會暨數位氣候行動獎」。

經濟部次長兼台灣電力公司代理董事長曾文生、TAISE董事長簡又新、DTA理事長陳正然、資策會執行長卓政宏等產官研代表齊聚一堂。

資策會透過新聞稿表示，「淨零峰會暨數位氣候行動獎」號召黑客解題共創，將各類碳盤查所產生的龐大資訊量，運用數位科技進行資訊分析、決策制定或新技術的研發，可連結企業、技術團隊與ESG投資，找到減碳解決方案，同時也讓技術團隊找到應用場景、資金挹注，媒合減碳的供需雙方，有助加速台灣減碳腳步。

曾文生指出，台電規劃減煤、減污、減碳三部曲，積極推動綠能發展，強化電網韌性，並積極發展智慧電網、儲能系統，落實能源轉型目標；針對氣候變遷影響，台電從源頭減少排放，更擬定循環經濟策略藍圖，以「資源永續」概念，將煤灰、廢水再利用，建立循環經濟商業模式與提升資源使用效率。

簡又新指出，政府已正式公告台灣2050淨零排放路徑及策略，為使經濟發展、環境保持及社會公平正義達到永續，台灣必須集結各領域展開淨零行動，推進能源、產業、生活、社會的轉型。

陳正然表示，歐盟即將開始徵收碳邊境稅，以外銷為主的台灣，必須開始做碳盤查，加速產業轉型，才能在世界減碳趨勢中站穩腳步。

陳正然指出，台灣資通訊ICT產業具有優勢，若能善用ICT優勢作為槓桿，有助減少其他行業的碳排放，甚至有望降減全世界碳排量達20%左右。

「淨零峰會暨數位氣候行動獎」邀請台電、資訊軟體協會、拓墣科技等進行企業出題，預計29日在官網公布競賽議題，邀請新創和成熟軟體公司在26日前上官網報名參賽。（編輯：楊蘭軒）1110421