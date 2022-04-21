穩懋看好衛星通訊商機3年內爆發 台廠優勢有亮點

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）全球砷化鎵代工龍頭穩懋董事長陳進財表示，俄烏戰事意外引發全球對低軌道衛星的關注，預期衛星通訊商機將在3年內爆發，台灣在零組件、模組及系統有很好優勢，有機會成為台灣另一個令世界驚艷的新亮點。

穩懋董事長陳進財今天在工商協進會70週年系列活動「科技產業發展的新趨勢與新商機」論壇上，以太空產業發展趨勢與商機（低軌衛星）為題發表演說。

他表示，俄烏戰爭情勢引發國際社會高度關注，其中通訊暨網路服務等基礎建設癱瘓議題引發諸多產業人士討論，最大引爆點，莫過於美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克將低軌道衛星（LEO）通訊服務終端接收裝置送往烏克蘭，為其提供網路通訊服務一事。

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陳進財分析，2020年衛星通訊產業鏈產值達2710億美元，其中設備及零組件製造約占54%，發射端或接收端都有很大商機；包括高效率、低耗能；更高頻、寬頻及低雜訊、更精準都是衛星元件特性。台灣在半導體及地面接收端的產業鏈很強，如果能補上系統設計及整合製造商二大塊，那產業鏈就會更完整，商機更大。

他指出，全球低軌衛星星系計畫，發射數量龐大，目前仍以歐美發展最快，其中美國SpaceX Starlink計畫在2023年前發射5964顆，數量最領先。他透露，很榮幸的是SpaceX發射的第一顆衛星採用的是穩懋的晶片。他認為，台灣在零組件、模組及系統有很好優勢，有可多廠商已跨入該領域，未來有很大商機。（編輯：楊凱翔）1110421