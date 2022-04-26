元宇宙題材夯 IDC：亞太區AR/VR裝置出貨年增逾6成

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（中央社記者江明晏台北26日電）元宇宙題材火熱，IDC調查，2021年亞太區AR/VR頭戴式裝置市場年增60.8%，出貨量達219萬台，前5大品牌依序為DPVR、Pico、Meta（臉書）、愛奇藝、宏達電，預估未來5年整體市場年複合成長率將達51%。

根據IDC的AR/VR頭戴式裝置季度追蹤報告指出，2021年亞太區（包括日本和中國）的擴增實境和虛擬實境（AR/VR）頭戴式裝置市場年成長60.8%，出貨量達到219萬台。

IDC指出，隨著內容在新的供應商、開發商影響下變得更加豐富，AR/VR頭戴式裝置的選擇也越來越多，預計AR/VR出貨量將繼續成長。

IDC亞太區AR/VR和遊戲研究市場分析師廖燁曦表示，雖然亞太地區受益於Meta's Quest 2，但更大的推動力來自DPVR、Pico、愛奇藝、Nolo等品牌。2021年，亞太區超過60%的AR/VR頭戴式裝置市占是由中國品牌貢獻。

IDC指出，DPVR在亞太地區AR/VR頭戴式裝置市場處於領先地位，市占接近22%，出貨量年成長50.8%。雖然該供應商大部分出貨量是針對中國市場，但在亞太其他地區也繼續擴張，特別是在香港、印度、日本、韓國和新加坡等市場。

Pico保持第2位，市占為20.0%，年成長50.4%。 Pico透過其新款機種Neo 3在轉向消費市場方面取得巨大成功，該產品具有6個自由度（6DOF）。與DPVR一樣，Pico大部分出貨量用於中國市場，但該供應商在香港、日本、韓國、新加坡和台灣也有業務，並且在北美和歐洲、中東和非洲地區也有很大的關注度。

Meta在前5名中獲得出貨年成長最大的表現，達到276.2%，主要由於Quest 2出貨持續上升，澳洲、日本、韓國和台灣等成熟市場的需求量很大。

愛奇藝在2021年躍居第4位，年成長206.4%，主要受惠更多的行銷投資，加上新的消費者專用型號，幫助它在中國市場獲得強勁的成長動能。

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耕耘虛擬實境多年的宏達電出貨量年成長70%，由於其新機型Vive Focus 3和Vive Pro 2在中國市場大量出貨，該廠商也在2021年獲得了大幅成長。

廖燁曦總結，隨著廠商推動消費者專用機型和更多高品質內容，如AAA級遊戲或助理應用程序，長期消費市場出貨量應繼續成長。在商用市場，教育和培訓案例需求將繼續領先，但更多的細分市場開始探索AR/VR頭戴式裝置；IDC預計，亞太區AR/VR頭戴式裝置市場在未來5年年複合成長率將達到51%。（編輯：張均懋）1110426