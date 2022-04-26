台郡首季淨利年增5成 封控干擾4月生產量下滑

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（中央社記者江明晏台北26日電）台郡首季淨利年增逾5成，創同期新高，以兩岸產能彈性調配因應中國封控，4月生產量剩去年同期的60%至70%，但第2季客戶訂單需求仍在，5月後產量仍須視中國封控影響而定。

台郡今天舉行第一季法人說明會，公布首季財報，營運表現淡季不淡，第一季營收新台幣95億元，淨利7.8億元，對比去年同期成長33.1%及51.5%，雙創歷史同期新高紀錄，每股盈餘2.29元，也高於去年同期的1.45元。

針對中國疫情封控政策，台郡表示，昆山廠區4月起配合中國疫情封控規定，產能受部分影響，但台郡在兩岸皆布局產能，能彈性啟動產能調配機制，因應突發的國際局勢及疫情事件影響。

台郡說明，今年以來，受俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情封控等事件，對成本產生不利影響，台郡今年將以精實管理及提升效率自動化進行體質改造優化成本架構，先做強再做大。

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因應未來5G、智慧車及低軌道衛星運用等趨勢，台郡表示，持續專注發展高頻天線傳輸技術，去年首創開發Metalink技術，可滿足客戶低耗能高功效產品設計需求，今年將從產品開發設計到製造流程深化擴展運用此技術，不僅提供客戶今年更多層板功效及薄化等先進設計需求，更能提升生產效率及節耗能源，台郡將以持續深化開發新進技術來展現公司價值。

展望未來營運，台郡說，受中國疫情封控影響，2022年4月生產量剩去年4月的60%至70%之間，第2季客戶訂單需求仍在，5月後生產量仍須視中國疫情封控影響而定。（編輯：黃國倫）1110426