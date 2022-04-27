中國封控 王美花：台商有庫存因應影響經濟相對小

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（中央社記者潘智義台北27日電）經濟部長王美花今天表示，俄烏戰事、中國因應疫情採取封控措施，對台廠影響相對較小；至於用電情況，她坦言，目前電力供應比較吃緊一點，主因大修機組要等5月才會運作。

針對台北市南港區忠孝東路停電事件，王美花今天出席Touch Taiwan智慧顯示展開幕典禮後受訪時表示，電力確實比較吃緊一點，因為大修的機組要5月才陸續歸隊，以及中火7號機25日有破管維修的情形。

王美花說，電力需求部分，昨天確實很熱，最大影響是很多國中、高中生在家，家庭用電增加非常多。

另外，俄烏戰事未停，中國因應疫情，在上海、昆山等城市實施封控，是否影響到當地台商運作，王美花認為，不論是俄烏戰事或者中國封控措施，政府都會審慎看待，但對台灣目前的經濟影響應相對較小。

她認為，即便受上海封控影響，台商仍可透過現有庫存因應。

對於4月面板價格大跌，因俄烏戰事、美國聯邦準備理事會（Fed）升息，以及通膨疑慮，衝擊面板市場需求。王美花表示，面板廠早在前幾年已力推智慧型的高價值產品，如車用、醫療及工控顯示面板，做好價值轉型。（編輯：楊凱翔）1110427