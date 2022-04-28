騰雲去年每股賺3.2元 擬配息2.5元

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電商類股騰雲通過2021年度財報，受益於COVID-19疫情推升商業場域虛實整合（OMO）數位轉型需求，稅後淨利達新台幣4900萬元，年增1.18倍；每股盈餘3.2元。

騰雲董事會決議配發現金股利每股2.5元，以昨天收盤價153.04元計算，現金殖利率約1.63%。

騰雲2021年度合併營收達3.76億元，年增25.4%；一次性解決方案建置收入約占整體營收66.6%，持續性軟體服務收入占33.4%。透過與不同類型的商業場域合作，騰雲持續性收入占營收比例今明年也有望逐年增加，創造穩定收益。

騰雲執行副總經理張婷婷透過新聞稿表示，騰雲2021年海外收入較2020年成長逾60%，去年協助三井上海金橋Lalaport、三井上海蓮花路Lalastation、三井馬來西亞Lalaport等的OMO客、商、金流解決方案建置。

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張婷婷說，騰雲預計今年與不同的國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置，不僅可認列當年度一次性收入，也將持續墊高騰雲的軟體服務收入。

展望今年，騰雲指出，海內外業務進入高速成長期，目前在手訂單超越去年，今年第1季自結營收達1.19億元，年增逾40%，再創新高。今年2月已成立馬來西亞分公司搶進東南亞市場，預期今明年陸續貢獻營收。（編輯：趙蔚蘭）1110428