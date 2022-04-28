公司治理評鑑出爐 生技股成新勢力

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）由台灣證券交易所及櫃買中心辦理的第8屆公司治理評鑑結果出爐，在上櫃公司前5%的36家公司中，生技股占7家，占比逼近20%，成為優質公司治理的新勢力。

本次共有913家上市公司及726家上櫃公司納入評鑑，櫃買中心指出，與第7屆相較，上櫃公司前20%的名單中，有28家公司屬於新進榜；前5%的36家公司中，則有9家公司新進榜，更有6家公司是首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑的重視程度。

其中，在公司治理前5%的上櫃公司中，包括東洋、太醫、中天、杏一、合一、台康生、東生華等7家屬生技類股，顯示生技股重視公司治理，已成上櫃公司的新主流。

中天生技集團旗下2家上櫃公司合一、中天同時入選「公司治理評鑑」上櫃組前5%企業，合一在「市值100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司中，也獲得評鑑最佳前10%的肯定。

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合一董事長黃山內指出，近年積極落實誠信治理、強化董事會職能、提升經營績效，也是台灣唯一入選2022彭博性別平等指數的新藥研發公司；中天總經理郭明良表示，除了在公司治理與社會面投入資源，核心產品並導入碳排盤查專案，預定第3季通過ISO14040、ISO14044產品生命週期評估。

櫃買中心指出，自實施公司治理評鑑以來，上櫃公司於各項公司治理統計數據皆有顯著進步，包括設置審計委員會、提供英文資訊、編製企業社會責任報告書等，達成家數皆逐年成長。（編輯：張良知）1110428