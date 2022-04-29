LG首季財報出爐 家電與車用帶動營收創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）LG公布首季財報，受惠頂級家電與車用零組件強勁需求，帶動第一季營收創史上單季新高，獲利則年增6.4%。

LG公布最新2022年第一季財報，合併營收達21.11兆韓元，約175.3 億美元，為 LG電子有史以來最高的單季營收，營業利益達 1.88兆韓元，約15.6億美元，主要來自權利金收入的挹注，但因單次人力重整而增加部分支出。

與去年同期相比，LG首季營收成長18.5%，獲利攀升6.4%，反映全球消費者對於更健康的生活、能源效率和提升居家生活品質的重視，帶動LG家電的強勁需求。而受到車用半導體短缺推升車用零組件的預防性需求影響，LG 車用零組件解決方案事業部營收持續成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

LG 生活家電暨空氣解決方案事業部第一季營收年成18.8%，創下事業部單季營收新高，主要受惠於頂級家電需求穩定成長，透過持續拓展海外市場新家電類別的銷售，生活家電營收可望持續維持成長動能。

LG家庭娛樂事業部營收年成長1.4%，受惠於OLED與大尺寸電視等頂級產品在歐洲與北美兩大市場的需求持續成長。LG 車用零組件解決方案事業部營收年增8.5%。企業解決方案事業部第一季營收年增23.7%，主要受惠於新學年對於顯示器和個人電腦等產品需求持續攀升，以及B2B營運逐步回穩。（編輯：林淑媛）1110429