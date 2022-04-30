中油海外探勘側重天然氣 明年拚10%自有油氣達標

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來自澳洲普陸氣田的第一船自產自提自運的液化天然氣（LNG），在108年11月12日抵達永安港，是台灣天然氣穩定供應的重要里程碑。（中油提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月30日

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（中央社記者曾智怡台北30日電）為維持能源穩定供應，油品龍頭中油的海外探勘工作馬不停蹄，力拚明年底達10%自有油氣占比。中油強調，著重提高天然氣礦區併購，以因應能源轉型政策與減碳需求；放眼未來天然氣投資標的，美國頁岩氣角色將越趨重要。

俄烏戰爭凸顯能源自主重要性，台灣高達98%能源仰賴進口，中油身為油品龍頭，自然擔下海外油氣探勘重任，數十年來，探採專業人員征戰海外，尋覓有潛力礦區。

目前中油與國際油公司在全球8國、共10礦區合作探採計畫，地點包含美國、厄瓜多、尼日、查德、澳洲、印尼、巴拉圭、索馬利蘭，分屬探勘、開發、生產等不同階段。除查德礦區由中油擔任經營人，其他都以取得權益方式參與，類似持股概念，但非組合成一家公司。

截至今年，中油自有油氣比例約3%，其中原油占60%、天然氣占40%。中油董事長李順欽表示，拚明年底自有油氣突破10%、約3250萬桶，過程中將加大天然氣比重至2/3，滿足台灣因應能源轉型政策，連年攀升的天然氣需求量。

當全世界逾百國都宣示2050年達到淨零排放目標，台灣也畫出淨零路徑圖，他直言，在負碳等前瞻技術尚未達到商業化階段之前，過渡期還是得依賴相對低碳的天然氣，「如果沒有它，我無法到達那裡（淨零），天然氣等於是一座橋樑」。

攤開海外探勘據點圖，天然氣以澳洲依序思（Ichthys）與普陸（Prelude）兩氣田為主力，普陸氣田於2018年12月25日開井生產，隔年11月12日，第一船自產自提自運的液化天然氣（LNG）抵達永安港卸收，是天然氣穩定供應的重要里程碑。

中油探採事業部副執行長范振暉表示，一開始是先和這兩礦區採購天然氣，「才順著這個線，尋求合作開發生產的機會」，進而在上游占有一定的工作權益比例；但這只是其中一個模式，也可直接在探勘階段就投入。

范振暉說明，根據模型計算，只要礦區探勘成功率有2、3成，就會著手探勘，但承擔的風險是，若最後只挖到乾井，則會變成沈沒成本；然而，等到開發、生產再加入，就要多負擔風險溢酬，因此投資組合需探勘礦區、資產併購雙軌並進，以分散風險。

此外，現有礦區的維持也以降低成本、增加盈餘為優先，例如比起多打一口井，改透過低成本修井來增加產量。

展望未來投資策略，范振暉表示，由於2025年天然氣占比需達50%，考量探勘階段不確定性高，將優先考量天然氣藏併購，參加探勘礦區次要，並以美國、澳洲、印尼、馬來西亞為投資重點地區。

尤其是頁岩氣（Shale Gas）蘊藏量豐富的美國，范振暉說，美國頁岩氣發展已20餘年，技術為全球最先進完備，頁岩氣是非傳統天然氣，若剛好處於「甜點區」（sweet spot），代表油氣量充足，不用昂貴技術就可將之取出，因此成為極佳資產併購目標。

中長程計畫則著重澳洲、加拿大、阿根廷等國頁岩油氣投資，一樣力拚增加天然氣藏量比重，但由於上述國家經驗技術層面尚未像美國那樣成熟，又面臨環團抗爭等問題。

「當然要先在美國上完小學、中學，再去其他地方經營，很難直接上大學」，范振暉如此形容。（編輯：潘羿菁）1110430