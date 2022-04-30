中油前進索馬利蘭探勘 加碼原地培訓專業人才

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中油海外探勘之路走得穩健，足跡遍布美洲、非洲、東南亞、澳洲等，此為2017年在查德礦區鑽井現場；如今前進東非索馬利蘭，不只力拚鑽探成功，還將「對症下藥」培訓當地油氣探勘專業人才。（中油提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月30日

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（中央社記者曾智怡台北30日電）中油前進東非索馬利蘭探勘，不只力拚鑽探成功，還將「對症下藥」培訓當地油氣探勘專業人才，從提供客製化課程、建置地下資源資料庫，到油品外銷港口油庫整修擴充等，助攻長年飽受戰亂所苦的索國蛻變為下一個石油新星。

中油海外探勘之路走得穩健，累積豐富油氣探勘經驗，足跡遍布美洲、亞洲、東南亞、澳洲等，目前和國際油公司在全球8國、共10礦區合作探勘、開發或生產，透過持有礦區一定比例的工作權益，類似持股概念，提升國內能源自主能力。

最新捷報是去年12月，與英國Genel能源公司在簽署東非索馬利蘭共和國SL10B／13探勘礦區轉讓協議，中油取得49%工作權益，並獲索國政府核准，正如火如荼進行探勘工作，將在明年鑽探第一口井，若一切順利，未來將按年產量分配以取得原油。

中油探勘之餘，還有別的任務。中油探採事業部副執行長范振暉表示，非洲國家擁有豐富天然資源，但因缺乏技術，或國家長年處於動亂等原因，國際油公司進駐又退出，難以穩定發展油氣事業，邦交國索國正是如此，已荒廢探勘30幾年，因此將透過年度編列預算，協助索國培訓油氣探勘專業人才。

中油董事長李順欽強調，「要給漁竿，而不只是魚」。

范振暉指出，諸如奈及利亞、阿爾及利亞等國，都會將人員送至英國學習石油工程課程，再回到當地礦區，經實戰訓練的當地人，未來都有機會進入當地石油、能礦等政府部門工作。

他表示，在外交部與經濟部的策略規劃下，已初步了解索國需要的培訓項目，包括鑽井工程、井下石油地質研析、地球化學技術應用等，中油在索國有in house經營團隊，培訓方式可為中油講師的客製課程、或外聘講師的套裝課程。

實務觀摩部分，中油則可提供鑽井現場見習、協助設立地球化學實驗室與規劃資料庫軟硬體系統，前陣子已與礦區經營人Genel開會拍板今年培訓計畫。

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范振暉指出，對資源國而言，需有完整地下資源資料庫，才能吸引外資投資，會協助索國整理探採資料並分門別類，讓更多投資者看見其礦區潛力；但這僅是個案，反觀查德、尼日合作礦區，因石油產業起步較早，並無此需求。

未來若鑽探成功，此處潛在原油資源量最多可達50億桶。范振暉表示，索國經濟成長仰賴石油外銷收入，因此規劃經由約150公里外的柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場；柏貝拉港是亞丁灣重要交通樞紐，也是成品油轉運基地，中油可協助索國規劃油庫整修擴充及管理，以發揮柏貝拉港最大商業效益。（編輯：潘羿菁）1110430