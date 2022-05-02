沃旭增資大彰化西南風場逾64億元 支援工程款

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（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部投資審議委員會今天通過6件重大投資案，僑外投資金額最大的案件，是核准丹麥商沃旭能源，以新台幣64億7750萬元增資大彰化西南離岸風力發電，將應用於風場零組件製造與安裝的工程款。

經濟部投資審議委員會今天召開第1211次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計6件。

僑外投資有2件，第1件是丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S）以新台幣64億7750萬元增資大彰化西南離岸風力發電，從事發電業；投審會說明，資金將應用在第一階段風場零組件製造、安裝的工程款。

沃旭能源在2018年4月通過經濟部潛力廠商遴選，獲配位於彰化外海35至60公里的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，併網容量為900MW，可提供乾淨能源給百萬家戶；大彰化西南第一階段離岸風場進入密集建置期，日前已成功安裝首座風機，並開始發電。

第2件為德商PRO GAMERSWARE GMBH 以5218萬8489歐元受讓取得創傑國際股份有限公司全數股份，經營電腦及事務性機器設備批發業等業務。

對外投資有3件，第1件是國際中橡投資控股股份有限公司以第三地區投資事業自有資金6000萬美元，經由多層次投資架構增資印度CONTINENTAL CARBON ECO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，從事碳煙製造及銷售業務。第2件是英業達以6500萬美元增資美國英業達控股 （北美）有限公司（INVENTEC HOLDING （NORTH AMERICA） CORPORATION），從事投資控股業務。

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第3件是富邦人壽保險股份有限公司以2565億5100萬韓元（約折合新台幣60億元）受讓韓國 HYUNDAI CARD CO., LTD. 的10%股權，從事經營提供信用卡、借記卡、租賃和分期付款，以及現金墊款和貸款等金融服務業務。

上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）通過富邦金融控股股份有限公司，以對外投資事業香港富邦銀行（香港）有限公司的自有資金人民幣3億2000萬元（約折合5023萬4596美元），在大陸地區設立富邦銀行（香港） 有限公司深圳分行，從事銀行業務。（編輯：黃國倫）1110502