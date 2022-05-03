企業捐防疫物資給醫院 公私立抵稅有別

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（中央社記者張璦台北3日電）台北國稅局提醒，企業在疫情期間購買防疫物資捐給公、私立醫院，節稅規定有別；捐給財團法人醫院，最高可抵減營利事業所得額10%節稅，若捐給公立醫院，則享全額抵減無上限。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，許多企業購買醫療設備、防疫物資或便當點心，捐贈給公、私立醫療院所；財政部台北國稅局指出，須留意相關抵稅規定有所區別。

台北國稅局說明，依所得稅法規定，企業為協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府的捐贈，以及經過財政部專案核准的捐贈，在辦理營利事業所得稅結算申報時，可以全額認列費用，不受金額限制。

不過，企業若是對所得稅法第11條規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體進行捐贈，可認列費用的金額，則不得超過所得額10%。

同時，依營業稅法規定，企業購買非供本業及附屬業務使用的貨物或勞務，所支付的進項稅額，不得申報扣抵銷項稅額，但為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，不在此限。

也就是說，企業對財團法人醫院的捐贈，最高可抵減營利事業所得額10%；對公立醫院的捐贈，可以全額抵減、無金額上限；企業進貨非供本業使用的快篩試劑，並捐給衛福部等政府機關，則其支付的進項稅額，可以扣抵銷項稅額。

舉例來說，A公司購買新台幣20萬元及30萬元的防疫物資，分別捐贈給甲公立醫院及財團法人乙醫院；因對甲公立醫院的20萬元捐贈，屬對政府的捐贈，在營所稅申報時，能全額認列捐贈費用，不受金額限制。

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而A公司對財團法人乙醫院的30萬元捐贈，因不屬於對政府的捐贈，進行營所稅申報時，A公司得列報的捐贈費用，以不超過所得額10%為限。

台北國稅局呼籲，營利事業捐贈防疫物資，除要注意營所稅捐贈費用限額的規定，也應該檢視統一發票的扣抵情形，如有發現不合，依稅捐稽徵法規定，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定人員進行調查前，自動補報補繳所漏稅款，可加息免罰。（編輯：楊蘭軒）1110503