王品股東會發3000元抵用券大禮包 估斥資2.49億

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（中央社記者江明晏台北3日電）連鎖餐飲龍頭王品今天公告股東會紀念品內容，祭出史上最高額、價值新台幣3000元的股東大禮包，以目前8.3萬股東計算，總回饋金額約2.49億元。

王品近年發股東會紀念品不手軟，2020年送出2200元美食抵用券、2021年加碼送2516元的大禮包，今年同樣是大禮包，價值一舉突破3000元。王品表示，去年是餐飲業最艱辛的一年，除了有賴全體員工共體時艱，也感謝股東以實際行動消費支持，王品才能撐過疫情挑戰。

王品說明，今年「股東大禮包」共有3款抵用券，包括200元紙本現金抵用券無低消、平假日使用限制，王品集團全台283家門店都適用；每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵一張，限平日使用；以及「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，消費滿千可折抵一張，3款抵用券總價值3000元。

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王品表示，持股1000股以上的股東，5月27日至6月21日可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，也可於7月7日、7月8日、7月11日憑電子投票畫面至股務代理部兌領，或親自出席股東會領取。持股未滿1000股的零股股東，則需先參與電子投票後至股代處，或親自出席股東會領取。

王品股東會今年預計於6月28日舉行，4月30日停止過戶，最後交易日為4月27日。（編輯：翟思嘉）1110503