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泰博財報利多不敵賣壓 開高後翻黑一度跌逾9%

2022/5/4 11:27
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（中央社記者韓婷婷台北4日電）快篩大廠泰博公布第1季財報，在快篩試劑急單湧入帶動下，營運再攀高，單季每股盈餘（EPS）6.69元，創下單季歷史次高，僅次於去年第2季的6.76元，不過今天股價衝高後，隨後翻黑一度跌幅逾9%。

泰博今天股價開高後，遇到獲利了結賣壓出籠，股價由紅翻黑，早盤一度拉回修正至254.5元，跌幅一度超過9%。

泰博第1季營收新台幣17.93億元、年增33.1%，稅後盈餘6.23億元，EPS為6.69元，創下單季歷史次高，僅次於去年第2季的6.76元。由於本土疫情3月底升溫，市場快篩試劑需求大增，不過之後政府採取徵收聯合採購壓低價格，5月將再有二階段降價。

法人指出，仍看好泰博短期營收將再衝高，不過後續營運高峰期續航力為觀察重點。

為擴增產能，泰博4月時也宣布會暫停大部分的其他品項的生產線，全力支援生產快篩，拉高產能。預計7月開始，日產能可達150萬劑、月產能衝至3000萬劑。 （編輯：楊凱翔）1110504

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