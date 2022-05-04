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中華電信組織轉型最後拼圖 資訊技術分公司成立

2022/5/4 19:02（5/4 19:28 更新）
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中華電信資訊技術分公司3日成立。（中央社檔案照片）
中華電信資訊技術分公司3日成立。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信策略轉型，經3年擘畫執行，1月1日已成立新的組織架構與團隊，資訊技術分公司作為組織轉型中的最後一塊拼圖，也在5月3日揭牌成立。

中華電信今天發布新聞稿指出，資訊技術分公司成立，董事長謝繼茂3日主持揭牌典禮，期勉資訊技術分公司的成立，讓既有的雲端、物聯網、智慧應用與資安領域的專業技術，加上資訊與帳務系統，更進一步統合，發揮綜效，成為集團業務的前鋒與技術的後盾，發揮內服外用的精神。

總經理郭水義也以「三要」來勉勵資訊技術分公司「要打造人才、要打造技術、要打造標準」，要有技術與人才庫，並且建立標準，才能掌握未來。期許團隊要全力支援事業群成長與客戶所需，與其他技術群共同協作，並以「廣結盟」的精神與其他合作伙伴形成策略聯盟，成就完整的IT+CT的版圖。

資訊技術分公司首任總經理林昭陽致詞時表示，資訊技術分公司成立願景是「打造卓越雲化資訊服務公司，加速公司內部系統現代化及支持三大事業群，賦能客戶做好數位轉型及追求更好數位生活」。

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中華電說，未來，資訊技術分公司在既有穩固的CT領域上經營外，也將進一步發展新興ICT領域所需要的IT技術能力與人才，厚植實力，包含在IDC/雲、AIOT、資安領域，甚至是元宇宙Metaverse、smart data等各項數位應用。

中華電信集團也善盡企業社會責任，在ESG永續發展的課題上，除了在2030年讓IDC資料中心達成全綠電的目標，更將以數位科技扮演推動ESG的重要角色，邁向「成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司」願景中持續努力。（編輯：黃國倫）1110504

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