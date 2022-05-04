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詮欣首季賺0.91元 三率三升歷年同期最佳

2022/5/4 21:14
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（中央社記者韓婷婷台北4日電）連接器廠詮欣公布第1季財報，營收年增逾4成，毛利率33%，稅後盈餘新台幣7200萬元，年增237%，每股盈餘（EPS）0.91元，年增203%，三率三升為歷年同期最佳。

詮欣表示，第1季毛利率33%，較去年平均毛利率增加3至4個百分點；首季營益率約16%，稅利率約15%，交出三率三升經營成果，主要在於4大營運主軸逐漸開花結果。

詮欣指出，近幾年積極轉型，致力產品研發、開發新客戶、擴大營運規模、自動化生產4大主軸見到成效，主攻高速高頻技術的開發速度與競爭力，客戶群已從歐系擴增至美系一線大廠；利基型產品量能快速累積，全廠邁向高度自動化製程，有效降低製造成本，推升毛利率表現。

詮欣今天同步公告4月自結合併營收1.84億元，較3月成長13.5%，較去年同期成長超過3成，詮欣表示，成長主要來自網通、工業電腦（IPC）與車用產品需求強勁。

展望後市，詮欣預期，隨著網通產業缺料影響獲得顯著緩解，及車用新產品預計下半年開始放量出貨下，對於今年整體營運抱持審慎樂觀態度。（編輯：張均懋）1110504

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