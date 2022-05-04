金管會核准6家壽險發放現金股利 合計逾500億元

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會表示，截至今天為止，金管會已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽6家壽險公司發放2021年度現金股利，即剩下台灣人壽、合庫人壽尚未取得核准。

壽險業去年稅後獲利逾新台幣3600億元，創史上新高，國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、保誠人壽、富邦人壽、合庫人壽、南山人壽、中國人壽8家壽險公司均向金管會遞件申請發放現金股利，估計申請發放金額近600億元。

金管會今天晚間公告，截至今天為止，金管會已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽6家壽險公司發放2021年度現金股利，合計核准發放金額逾500億元，剩下台灣人壽、合庫人壽尚未取得核准。

金管會表示，核准發放現金股利金額，由各公司自行對外揭露說明。

富邦金今天已代子公司富邦人壽公告，富邦人壽擬發放155.78億元現金股利，已取得主管機關核准函。富邦人壽2021年稅後淨利為1022.71億元，配發率為15.2%。

此次取得金管會核准發放現金股利的南山人壽，是潤成投資自2011年8月入主以來，南山人壽首度配發現金股利。根據公開資訊觀測站，南山人壽董事會決議擬配發現金股利為0.44元，發放現金股利總額為61.46億元，推算配發率為10.3%。

國泰金3月11日已代子公司國壽公告擬分派239.18億元的現金股利，對比國壽2021年稅後淨利1122.3億元，配發率為21.3%。

金管會官員解釋，事前業者都已和保險局溝通，送件申請發放現金股利金額已考量接軌IFRS17、整體金融情勢因應、是否有一次性獲利等情形，申請金額符合一定合理性，金管會才會核准發放，「有經過事前溝通，並非一毛未刪」。（編輯：潘羿菁）1110504