6間公股行庫股利出爐 總計配息逾619億

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（中央社記者張璦台北26日電）6家上市公股金控、銀行近期陸續公布股利發放政策，共計將發出逾新台幣619.1億元的現金股利；其中，兆豐金控睽違近10年再次發股票股利，現金股利發放總金額約190.4億元，居公股之首。

兆豐金董事會今天決議2021年盈餘分派，每股總股利1.65元，包含每股現金股利1.4元，股票股利0.25元，總股利高於前一年度的1.58元水準；依兆豐金今天收盤價每股41.95元換算，現金殖利率約落在3.33%。

兆豐金表示，股利發放將近10年以來全為現金股利，旗下子公司兆豐銀行為金管會所列「大到不能倒」銀行之一，考量現金流及強化資本適足率，這次改採現金股利搭配股票股利。

合庫金控則於3月召開董事會，決議每股配發1.3元，包含現金股利1元和股票股利0.3元，每股配發1.3元也是合庫金成立以來的最高水準，總計發放136億元現金給股東；此外，以合庫金今天收盤價28.8元計算，現金殖利率約為3.47%。

第一金控股利派發也是以現金股利為主，股票股利為輔，董事會決議每股配發1.2元，包括1元現金股利和0.2元股票股利，總股利高於上一年度的1元水準，現金股利派發總金額達129.6億元；若以第一金今天收盤價28元換算，現金殖利率約為3.57%。

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華南金控去年獲利172億元創新高，董事會日前決議，每股股利1.12元、較上一年度增加逾一倍，包含每股配0.78元現金股利、0.34元股票股利。

2021年稅前盈餘重返百億元的彰化銀行，股利政策3月底出爐，董事會決議每股配發0.6元股利，包含每股現金股利0.5元、股票股利0.1元。台灣企銀則決議每股配發0.47元，其中現金股利0.1元、股票股利0.37元。（編輯：楊凱翔）1110426