寒舍集團不畏疫情開新飯店 疫後住房率拚重回7成

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（中央社記者江明晏台北5日電）不畏本土疫情，寒舍集團旗下第5間飯店「寒居酒店」今天開幕，董事長蔡伯翰表示，疫情影響已漸趨緩，看好國境開放後旅遊人潮，估疫後2到3年，住房率力拚回到7成以上水準。

寒舍集團旗下第5間飯店「寒居酒店」今天正式開幕，為寒舍全新自創品牌，也是在台北市的第4間飯店，地點位於中山區松江南京商圈，主打結合休閒與商務的風格酒店，瞄準金融辦公人流，未來國境開放後，更可著眼解封商機。

寒舍餐旅董事長蔡伯翰今天出席記者會時表示，國際旅遊因為疫情，這兩年雖彷彿被按下了停止鍵，但集團也透過這時間，不停整備優化，隨著疫苗覆蓋率的提升，防疫與生活並進，盼各國開放國境後能在疫後旅遊搶得先機。

談到這波本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，蔡伯翰坦言，從2020年疫情開始發生、去年5月本土疫情，到今年的狀況，每次雖然都對產業有影響，但都漸趨微小，隨著疫苗普及，政府與民眾都開始「與病毒共存」，消費減少的幅度已趨緩。

他也提到，日本當地和境外旅遊開始活絡。例如，日本飛夏威夷客機客滿，相信在與國際接軌前提下，政府國境開放腳步會更快，但不論什麼時候發生，集團都會盡快做準備。

在本土疫情爆發之際開幕，蔡伯翰說，壓力當然還是有，但對下半年和明年的消費熱度還是很樂觀，短暫疫情會影響，但長遠來說還是很看好。

針對寒居酒店營運目標，蔡伯翰說，預估疫情過後的2到3年，台北市住房率預估可回到7成以上，寒居會以此為目標，寒居的平均房價約新台幣4000元到4500左右。

他也透露，集團未來也會持續開發新據點，不管是透過承租或是代管，目前都還是在評估的狀態中。（編輯：楊蘭軒）1110505