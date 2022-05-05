南茂第2季營運動能向上 觀察終端需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹5日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂今天表示，預期第2季通膨與原物料上漲壓力影響終端需求，不過南茂需求持續健康，營運動能謹慎向上。

南茂今天下午舉行線上法人說明會，展望第2季，南茂董事長鄭世杰指出，通膨與原物料上漲的壓力，預期會影響終端需求；國際局勢與中國大陸因COVID-19疫情封控，對經濟與供應鏈的影響仍待觀察；客戶備貨帶動，南茂需求仍持續健康，營運動能謹慎向上。

在記憶體，鄭世杰指出，動態隨機存記憶體（DRAM）維持健康動能，快閃記憶體（Flash）客戶備貨帶動，維持健康的需求動能，中國大陸封控也讓部分客戶急單轉移至台灣，增加南茂DRAM封測量。

在面板驅動晶片，鄭世杰表示，有機發光二極體（OLED）與車用面板需求相對穩健，高階測試產能稼動維持高檔，南茂已簽署產能保障協定，確保高階測試產能稼動水準。

因應COVID-19疫情影響，鄭世杰指出，南茂廠區辦公室實施分層分流、座位實名制措施，長假後員工和承攬商也實施快篩，南茂也透過發放防疫獎金，鼓勵員工施打疫苗，截至目前，南茂員工第2季疫苗施打覆蓋率達99.8%，第3劑覆蓋率達96.6%，外籍員工符合施打疫苗資格者，皆已施打完畢，廠區營運正常。

展望下半年，鄭世杰指出，中國大陸封控變數仍大，觀察5月是否可解封；此外俄羅斯與烏克蘭戰爭影響原物料價格趨勢，也需要持續觀察。

展望今年資本支出，南茂預估規模維持在營收比重2成以下；觀察測試機台交期，南茂指出，由於長短料干擾，部分測試機台交期拉長至12個月以上。

南茂第1季合併營收新台幣67.25億元，創同期新高，較去年第4季67.91億元季減1%，比去年同期64.65億元增加4%；單季合併毛利率24.95%，季減1個百分點，年增0.8個百分點。

鄭世杰表示，首季國際局勢不明朗、供應鏈短缺、工作天數較少，不過客戶短單挹注，南茂當季營收僅季減1%。

南茂首季營業利益12.32億元，營益率18.32%，季減1.4個百分點，年增0.4個百分點，第1季稅後獲利12.24億元，創同期次高，較去年第4季14.17億元減少13.6%，比去年同期9.59億元增加27.7%；單季每股稅後純益1.68元，低於去年第4季EPS 1.95元，優於去年同期EPS 1.32元。

從稼動率來看，南茂第1季平均稼動率約79%，較去年第4季76%增加，比去年同期86%下滑，其中第1季封裝稼動率69%，測試稼動率73%，LCD面板驅動晶片稼動率87%，凸塊晶圓稼動率86%。

鄭世杰指出，第1季OLED面板、整合觸控驅動晶片（TDDI）和車用面板晶片帶動驅動晶片和凸塊晶圓稼動表現。

從產品來看，南茂第1季DRAM/SRAM占比19.5%，Flash占比21.2%，面板驅動晶片占比32%，金凸塊晶圓占比17.4%，混合訊號晶片占比9.9%。（編輯：黃國倫）1110505