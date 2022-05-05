邁凌溢價逾4成收購慧榮 現金加股票價值38億美元

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（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體控制晶片廠慧榮與美商邁凌科技（MaxLinear）共同宣布雙方達成最終協議，由邁凌透過現金與股票交易收購慧榮，慧榮的交易對價總額隱含價值為38億美元。

慧榮表示，在這項併購案中，慧榮的每股美國存託憑證（相當於慧榮4股普通股）均將獲得93.54美元現金以及0.388股邁凌普通股，以邁凌5月4日收盤價計，相當於114.34美元，以慧榮美國存託憑證5月4日收盤價81.2美元計，溢價達40.8%。

慧榮預期，與邁凌合併後，將帶動轉型性規模優勢，創造多元技術組合，大幅拓展合併後公司的整體潛在市場，並創造獲利穩健、現金流量充沛的半導體企業，企業價值將達80億美元。

邁凌董事長兼執行長Kishore Seendripu表示，合併後的公司規模擴大，將成為營收超過20億美元的半導體大廠，並將橫跨一系列多樣化的終端市場，期待這次合併持續推動邁凌強勁成長、亮麗的營業利益率與豐碩現金流。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章說，慧榮與邁凌合併，將催生出巨大的規模經濟優勢，加速向企業儲存市場擴張，更結合龐大智慧財產陣容，繼續支援服務各界的客戶。

苟嘉章表示，這項交易將為股東帶來引人矚目的價值，確保公司如願實現成長目標，並持續推進在高成長的儲存終端市場地位。

慧榮指出，這項交易可望於2023年上半年完成，交易完成後，邁凌股東將擁有合併後公司約86%的股份，慧榮股東則將持有合併後公司約14%股份。（編輯：張均懋）1110505