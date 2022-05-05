首季股債波動加劇 金管會緊盯金融業資本適足率

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（中央社記者謝方娪台北5日電）首季資本市場波動加劇，外界關注金融三業資本適足率受衝擊程度。金管會指出，銀行業近日將申報首季資本適足率，屆時若有變動幅度較大的業者，將要求提出說明。

今年資本市場波動加劇，外界關注金融三業資本適足率表現，金管會銀行局主秘侯立洋今天在例行記者會指出，依照規定，銀行必須在5月15日前申報首季資本適足率，後續金管會將進一步檢視，資本適足率變動幅度較大的銀行將必須提出說明。

金管會保險局副局長林志憲說明，保險業現行債券部位採攤銷後成本，受短期金融市場波動影響有限，另為緩衝股市短期波動影響，股票投資採逆景氣循環機制，若景氣熱絡，股票風險係數增加，保險業必須增提股票風險資本，景氣反轉時，股票風險係數相應減少，保險業即可減少提列股票風險資本。

金管會證期局副局長高晶萍表示，按照規定，券商自有資本適足率須高於150%，截至今年3月底止，整體券商資本適足率都達200%以上、高於法定要求；且券商投資股債皆有額度限制，首季資本市場波動，對券商資本適足率影響有限。

金管會今天公布，截至今年3月底，銀行業投資債券部位達新台幣7.03兆元、股票部位8172億元，相比今年1月底，債券和股票部位各增加0.18兆元和720億元。

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截至今年3月底，保險業投資債券部位達19.38兆元、投資股票部位為2.71兆元，相比去年12月底，保險業首季債券部位增加0.44兆元、股票部位則減碼0.17兆元。

證券自營商投資股債方面，截至今年3月底投資台股部位達609.72億元、國外債券部位達1306.75億元、國外股票部位26.44億元，相比今年1月底，證券自營商投資台股部位近2月減碼40.38億元、國外債券部位減少32.39億元、國外股票部位減少3.35億元。（編輯：張均懋）1110505