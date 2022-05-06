台虹泰國設廠首階段砸3500萬美元 拚2024上半年量產

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（中央社記者江明晏台北6日電）FCCL（軟性銅箔基板）大廠台虹今天宣布，於泰國曼谷與安美德集團（AMATA）簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，預計投入3500萬美元，執行第一階段建廠，規劃於2024上半年正式量產。

台虹今天發布消息指出，隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署生效，台虹科技擬設立海外生產據點，以強化台虹全球競爭力，台虹以東南亞為海外布局的優先選擇，最終落腳泰國安美德春武里工業園區（Amata City Chonburi Industrial Estate）。

台虹表示，經5年來的評估與規劃，台虹科技全球布局又跨出一大步，繼2018年於中國大陸江蘇省如東縣設立如東富展科技，做為大陸生產核心據點，強化大陸市場拓展後，台虹續於2022年擴大投資二期建設工程，藉以深化整體競爭優勢。同時，於2020年成立台虹應用材料，切入半導體先進封裝材料領域。

為強化全球布局，台虹於2022年第1季設立泰國子公司，並通過泰國投資促進委員（BOI）的審核，後續可享有各項投資優惠，預計投入3500萬美元，於泰國安美德春武里工業園區執行第一階段建廠，規劃於2024上半年正式量產。

台虹表示，選擇立足泰國，主要著眼於泰國政府積極推動自由貿易，並設立「泰國 4.0」、「東部經濟走廊發展計畫」等政策支持經濟及技術成長，同時，泰國位居戰略性的地理位置，為東南亞重要的運輸樞紐，可進一步提升物流規劃彈性。

此外，台虹認為，泰國高等教育普及，可為產業界持續提供頂尖人才，有利於台虹科技於泰國的長遠發展。更重要的是泰國是東南亞的汽車製造重鎮，擁有完整汽車供應鏈，近年更積極推動電動汽車產業發展，台虹科技具備電動車材料量產實績，做為唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將成為泰國汽車零組件供應鏈一環，實現在地化生產。

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安美德集團具備30年工業區開發經驗，集團開發的工業區產值超過泰國整體GDP的10%，安美德春武里工業園區總面積達4000公頃，進駐企業數超過770家，總勞動人口超過21萬人。

此外台灣及泰國合資開發的泰國「安美德台北智慧城」（AMATA Taipei Smart City） 緊鄰現有工業區北方，也已在2022年1月動工，未來台商在此形成產業聚落，更可匯集台灣廠商的技術及營運能力，創造商機。（編輯：趙蔚蘭）1110506