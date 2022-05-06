亞德客4月營收月減2成 保歷年同期次高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結4月合併營收新台幣22.64億元，月減2成，仍是歷年同期次高。亞德客-KY表示，中國疫情影響物流是短期現象，接單仍遠高於出貨，維持110%稼動率提高庫存量。

亞德客-KY今天晚間公布自結4月合併營收22.64億元，較3月28.39億元下滑20.2%，比去年同期24.27億元減少6.67%，仍是歷年同期次高。

亞德客-KY指出，4月工作天數分別較去年同期及3月各減少11%及16%，因此營業額下降；加上中國部分城市對本土COVID-19疫情嚴格物流管控，使公司產品無法順利送達客戶端而出貨減少，不過4月來自電池、汽車及紡織機械產業出貨有較高成長率。

累計今年前4月亞德客-KY自結合併營收87.74億元，較去年同期83.6億元成長4.94%。

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展望第2季，亞德客-KY指出，疫情影響物流是短期現象，需求僅遞延至未來數週或遞延至5月底，儘管疫情仍是不確定因素，但目前接單仍遠高於出貨，公司對未來市場需求仍正向看待，維持110%稼動率來提高庫存量，因應未來市場需求。

在線性滑軌業績表現，法人指出，第1季亞德客-KY線性滑軌業績約人民幣5000萬元至6000萬元，隨著產能爬坡，業績可望逐季增溫，預估下半年線性滑軌稼動率可提升至70%至80%，未來將開發大型線軌產品線。（編輯：趙蔚蘭）1110506