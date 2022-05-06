達德能源總部出售離岸風電 經部：將請業者說明

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（中央社記者曾智怡台北6日電）達德能源（wpd）德國總部今天宣布，旗下離岸風電事業將由美國的全球基礎建設夥伴（GIP）100%收購；台灣達德能源回應，允能風場的建置不受影響，並將持續投入第三階段區塊開發。

經濟部能源局表示，目前是透過報章媒體資訊得知此消息，但沒有看到詳細合約內容，會再請達德能源說明，確保遵守相關規定。

達德能源德國總部今天在官網宣布，已和全球基礎建設夥伴（Global Infrastructure Partners，GIP）簽署最終協議，GIP將收購達德能源離岸風電事業wpd offshore GmbH 100%股權，這筆交易須經監管單位批准。

GIP是一家基建投資基金公司，總部位於紐約，公司成立於2006年5月，私募股權投資業務遍布能源、運輸、水源和廢物等領域。

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台灣達德能源回應，德國達德總部已在5日與GIP完成wpd offshore GmbH（達德集團負責離岸風電開發運維公司）簽約，交易須待相關政府核准才會生效；至於在台灣的計畫，包含允能風場均會按照計畫繼續執行，並持續爭取第三階段區塊開發，有GIP加入將更強化案場爭取的財務能力。

達德能源離岸風電事業擁有超過20年的開發經驗，裝置容量擁達7GW、跨足14個歐洲和亞太地區，目前有5個運行及興建中的離岸風場計畫，包含德國、法國、台灣等地。達德能源營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）將會擔任由GIP併購後事業的執行長。（編輯：潘羿菁）1110506