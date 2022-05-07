流動性差個股經券商造市 日均值增40%

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所自去年6月30日起實施上市股票造市制度，選定60檔多元產業類別優質低流動性股票，由券商造市活絡買氣。證交所統計，這些股票日均成量已成長40%。

由於部分上市公司股票流動性偏低，被市場戲稱為「殭屍股」，是否應讓這類股票下市也引起各界討論；但證交所認為，低流動性的股票也有體質優良的好公司。

為提升優質低流動性股票的交易量能，證交所依照獲利、成交量、週轉率、是否配息等條件，在去年篩選約60檔涵蓋多元產業類別的優質低流動性股票，由證券商進行造市，活絡買氣。

依證交所選定約60檔涵蓋多元產業優質低流動性個股標準，量化指標包括成交量的日均成交股數後30%、週轉率低於市場平均週轉率；財務指標為每股稅後盈餘（EPS）大於2元、無累積虧損及近1年有配息。

為鼓勵證券商參與股票造市工作，證交所針對券商造市個股繳交給證交所的經手費，按活絡股票的貢獻度折減，最低9折、最高可達4折；若優質低流動性個股均完成造市義務，還可再折減證券商自營帳戶的經手費，最高8折。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，公司既然上市，若沒特殊情況，一般而言就應該買得到、賣得掉，有一定的流動性；其實美國的上市公司即便財務穩健，但若股價實在太低，達一定價位以下，且持續相當時間，也會被要求下市。

黃國偉指出，各國證交所面對流動性不佳的上市公司，有不同的作法；台灣不會因此要求公司下市，反而選定其中財務健權、體質佳的公司，為其造市，活絡買氣。

他說，企業上市主要目的是籌資，股票必須交投熱絡，在辦理現金增資時，參與認購的投資人才會踴躍；但也有賺錢的公司不願增資稀釋股本，在有用錢需求時寧願向銀行借錢。

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市場人士指出，部分上市公司長期處於低流動性的情況，多與公司大股東或經營層的保守心態有關。包括部分董監或大股東持股偏高的公司，本身持股意願高，或不樂見股價波動劇烈等。

由於國際市場為增加股市成交量及流動性，多有採行股票造市制度，證交所已在去年中推出造市制度，選定其中的優質公司，由券商進行股票造市，活絡買氣。目前看來日均成量已成長40%，已達到提升流通交易量的具體目標；若未來能加強與上市企業溝通，改變大股東的保守態度，或可達到事半功倍之效。（編輯：張良知）1110507