東陽4月營收創疫情來同期新高 法人估OEM先蹲後跳

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車零配件廠東陽自結4月合併營收新台幣17.94億元，是2019年12月以來單月次高，也是COVID-19疫情以來同期新高，法人估OEM營運第2季觸低先蹲後跳。

東陽自結4月合併營收17.94億元，較3月18.9億元下滑5.1%，比去年同期14.64億元成長22.5%，是29個月來單月次高，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來同期新高。

其中東陽售後維修市場（AM）事業4月自結營收13.13 億元，較去年同期成長32%，今年前4月自結累計營收47.66億元，較去年同期成長13%。

4月東陽原廠委託製造（OEM）事業自結營收4.81億元，較去年同期成長3%，前4月自結累計營收20.52億元，較去年同期成長17%。

累計今年前4月東陽自結合併營收68.18億元，較去年同期59.82億元成長14%，也是疫情爆發以來同期新高。

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展望今年營運，本土法人指出，東陽OEM事業受到中國疫情封控、汽車供應鏈生產長短料和物流壅塞影響，預估第2季將是OEM營運低點，隨著產銷秩序逐步恢復，將呈現先蹲後跳走勢。

法人預估，東陽今年業績可超過195億元，年增6%至7%之間，毛利率可受惠產能利用率提升、新台幣兌美元匯率走貶等因素，彌補原物料成本上揚，有機會超過20%，今年獲利目標超過13億元，每股純益挑戰超過2.2元。（編輯：楊蘭軒）1110509