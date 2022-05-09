不畏俄烏戰事中國封控 長榮鋼看好未來鋼構市場

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（中央社記者潘智義台北9日電）面對全球兩大鋼鐵輸出國俄烏戰事不停，加上中國封控影響上游材料供應，長榮鋼鐵今天表示，將採浮動價格，降低風險，並看好未來1、2年鋼構市場榮景。

長榮鋼鐵董事長林耿立今天在線上法人說明會指出，俄、烏兩國是鋼鐵輸出大國，烏克蘭最大鋼廠位於馬力波已嚴重受損，加上各國對俄羅私制裁，使全球鋼材價格不斷上漲。後續市況將視中國、美國基礎建設帶動市況而定，長榮鋼則採浮動價格以降低傷害。

長榮鋼鐵總經理劉邦恩強調，新接訂單採浮動計價，已是普遍現象，因市場有需求，原料上漲都可轉嫁給客戶；另外，鋼構市場受房市影響，雖然政府打房，推出房地合一等政策，造成營建業降溫，但鋼性需求仍在，看好未來1、2年榮景。

對於中國防疫採取清零、封城做法，劉邦恩認為，對長期經濟發展不利，中國也不會一直拖下去，但對長榮鋼而言，影響主要還是材料價格波動風險，但因做好供應商管理，同步推動與客戶採鋼材價格浮動機制，影響在可控範圍。

長榮鋼統計，今年3月止，鋼構事業在手訂單16萬2238噸，其中廠房4萬9705噸，占31%；大樓11萬2533噸，占69%。2022年新建商辦與住宅大樓及傳產、物流、高科技廠房推案穩定增加，鋼構業景氣平穩成長。

劉邦恩指出，長榮鋼鐵營運成果穩定成長的原因之一，是將原經營鋼筋業務的新竹廠轉型生產鋼構，因鋼筋競爭激烈，公司又沒有煉鋼爐，都是買進鋼胚再加熱生產鋼筋，經營非常辛苦但難以獲利，所以轉型生產鋼構，正好趕上最近3年供不應求的鋼構市場。

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長榮鋼鐵表示，轉投資的兩家環保事業欣榮企業公司和水美工程公司，雖然焚化爐都已運轉20年，但維修及營運管理良好，每年獲利情況都非常穩定。

另外，2018年長榮鋼鐵轉投資成立的環保事業榮鼎綠能公司，雖然建廠期間連續遭受到一波波國內外疫情影響，無論國外設備進口、外籍技師入境、或是國內工地缺營造工人等諸多不利因素，但能克服困難，目前為試營運期間，預計2022年下半年可正式商轉，可望為公司再帶來穩定可觀轉投資收益。（編輯：張均懋）1110509