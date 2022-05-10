美成台灣機械出口第一大 封控衝擊中國連2月負成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天指出，台灣對中國大陸機械出口已連2個月負成長，幅度更超過雙位數百分點，美國已成為台灣機械設備出口排名第一的國家；中國大陸疫情嚴格管控，須留意供應鏈管控與市場營運風險。

台灣機械工業同業公會今天公布4月機械出口值30.16億美元，較去年4月出口25.82億美元，增加16.8%，僅次於3月的31.57億美元，是史上單月次高，並自2020年9月以來，連20個月均較上一年同期成長。

若以新台幣計算，4月機械出口值868.9億元，較去年同期增加18.1%。機械公會表示，這顯示台灣機械設備出口持續暢旺。

今年前4月台灣機械出口值累計118.01億美元，較去年同期增加15.7%，若以新台幣計價約3321.36億元，較去年同期增加14.8%。

工具機產業部分，公會指出，4月工具機出口2.55億美元，較去年同期成長21.9%，較3月出口月增0.26億美元，增幅11.35%；今年前4月累計工具機出口9.35億美元，年增16.3%。

另外控制器出口持續表現亮眼，4月出口金額1.65億美元，年成長125.5%，前4月控制器累計出口6.34億美元，年成長達163.8%，公會指出，這顯示台灣控制器受惠全球市場缺貨與交期長，國際市場成長快速。

觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公會表示仍持續影響全球經濟，尤其中國大陸疫情升溫，維持清零政策下，各地區紛紛封控管制，上海地區最為嚴重。

比較台灣對美中出口狀況，公會指出，今年前4月出口美國金額年成長46.7%，已成為台灣機械設備出口第一國家，中國大陸較去年同期負成長7.9%，位居第二。

公會表示，中國大陸出口負成長百分點已連2個月超過雙位數，3月負成長18.1%，4月負成長13.8%，在中國大陸疫情嚴格管控下，須留意供應鏈管控與市場營運風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀察美國升息影響，公會表示，新興市場經濟成長可能趨緩，加上全球性通貨膨脹，雖然台灣機械出口至今仍續暢旺，但對後續機械出口已帶來更多不確定因素。

對於新台幣匯率，公會表示，新台幣匯率受美元轉強影響，近日回貶至29.73元附近，今年迄今貶幅達7.38%，但鄰近國家如日本日圓貶幅更大，今年貶幅已達 13.93%，仍影響台灣設備業者出口。（編輯：楊蘭軒）1110510