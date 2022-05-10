超商雙雄4月營收 寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布4月合併營收，力甩疫情干擾，全家、統一超受惠展店效益，營運穩健向上，均創同期新高。

統一超4月合併營收新台幣233.38億元，較去年同期增加10.14%，單月營收創同期新高。

統一超說明，台灣7-ELEVEN透過OPEN POINT APP活絡熟客經營，掌握母親節、端午節等節令預購，季節入春夏帶動冰品、CITY系列飲品成長；防疫需求也帶動相關用品銷售量提升，電商包裹寄取件需求旺盛，均是帶動4月業績成長相關因素。

轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、統一速達及悠旅生活（星巴克）等貢獻營收成長。展望後勢，藉由線上線下多元服務串連，打造離家最近的物資補給站，可望降低疫情干擾，整體營運發展穩健向上。

全家便利商店4月合併營收72.7億元，年增3.3%，寫同期新高；前4月合併營收282.62億元，年增1.4%。

全家綜觀4月業績表現穩健向上，受惠於店數、鮮食和一般商品皆成長；其中，鮮食年增近一成，一般商品隨氣候漸暖成長力道也浮現。

全家進一步說，4月鮮食，從主食、輕食小吃、飯糰、麵包等品群一律業績上揚。其中，網紅聯名商機奏效，與YouTuber滴妹所創立的手搖飲品牌「再睡五分鐘」跨界合作，帶動霜淇淋與私品茶的銷售雙雙翻倍。

展望5月營運，全家表示，對應夏日消暑需求，飲品、冰品、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，並輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達4030家。

邁入5月，氣溫逐漸提升，統一超指出，7-ELEVEN掌握體感商機祭出各式食飲新品，並推出「勞動節經濟日」優惠活動，也兼顧防疫安全，透過門市及i預購、i划算、外送平台等數位工具服務，打造離家最近的生活補給站，滿足各式消費需求。

7-ELEVEN門市截至4月底店數共6455家，去年同期店數6167家。（編輯：趙蔚蘭）1110510